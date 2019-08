Incendio nel ghetto dei braccianti, muore una donna (e noi dobbiamo vergognarci due volte)

“Nonostante la mia ordinanza del 17 maggio 2019, notificata in Prefettura, durante il Comitato tecnico Interforze – aveva detto il Sindaco di Bernalda il 27 giugno – non era possibile organizzare l’azione di sgombero, perché bisognava individuare chi fosse il titolare di quell’area, industrialmente dismessa, da molti anni sotto sequestro per i noti fatti giudiziari”. I noti fatti giudiziari rientrerebbero nella casistica dei contributi dell’Unione europea ottenuti in maniera fraudolenta: “6 casi su 10, con punte del 64% per la politica agricola comune e un picco dell’85% nel Mezzogiorno”, come recita il dossier dell’Ufficio valutazione impatto del Senato sui dati della Guardia di Finanza. Dunque in uno di questi capannoni, prima appartenuti a un consorzio di imprese, poi sottoposti a fermo giudiziario, infine passati all’Agenzia del demanio, è morta una giovane donna che lavorava in una azienda agricola. L’ultima in ordine di tempo è Medici senza Frontiere, con la quale l’Azienda Sanitaria di Matera ha firmato un protocollo di intesa soltanto il 28 giugno 2019, che di fatto si limita semplicemente a dare diritto alla ong di operare, senza oneri di spesa da parte del servizio sanitario. Gli operatori di Msf con cui parliamo sono timorosi, vogliono rimanere anonimi, uno di loro, M., originario del Sudan, lavora nei campi, ma rispetto a quelli che aiuta facendo loro da interprete guadagna molto di più, 52 euro al giorno, “con bonifico”, in regola. Si reca a Felandina come volontario solo la domenica, perché è il suo giorno di riposo. Il suo capo gli offre il caffè, ripete due volte. Non conosceva la donna vittima dell’incendio, a differenza di P., senegalese e mediatore culturale di Msf che ci dice che la vittima, anche se non si curava, soffriva di epilessia, dettaglio, questo, che potrebbe valere nelle indagini degli investigatori coordinati dalla pm di Matera Maria Christina De Tommasi e dal questore Luigi Liguori.

Il Presidente della Regione Vito Bardi ha annunciato rappresentanti della Protezione Civile regionale alla riunione prevista a Matera in Prefettura nei prossimi giorni, al fine di individuare soluzioni adeguate per far fronte al tema dell’ospitalità dei migranti che lavorano nei campi del Metapontino”.