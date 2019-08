Anche quest'anno è ToDays il festival della fine dell’estate

In questo paese si usa spesso a proposito la parola “festival” per definire anche le più semplici (e rispettabilissime, sia chiaro) rassegne di concerti che per tutta l’estate percorrono lo stivale. Il festival, però, è un’altra cosa. È un momento totalizzante che vuole creare uno spazio nuovo e costruire qualcosa di più simile all’esperienza che non la fruizione di un prodotto culturale. Ce ne sono — e tanti — anche da noi, ma non si tratta solo di vedere un artista sul palco. Si tratta di condividere uno spazio, di vivere un luogo e di sentirsi, anche in modo superficiale, parte di una comunità.

A Torino siamo particolarmente fortunati, perché di rassegne musicali che possono essere definite a tutti gli effetti un “festival” ce ne sono (almeno) tre: il Club To Club, il Kappa Future Festival e il ToDays. A quest’ultimo, arrivato alla quinta edizione, il consueto onere di chiudere l’estate concertistica italiana facendo vivere e suonare gli spazi del periferico quartiere di Barriera di Milano (sì, si chiama veramente così) con un cartellone indie capace di guardare alla contemporaneità e, al tempo stesso, fare i conti che la storia di una città, Torino, che è sempre stata attenta all’underground e alle controculture. Dal 23 al 25 agosto, si alterneranno sul palco pezzi grossi come Hozier (quello di Take me to church, per capirci), Jarvis Cocker dei Pulp, Nils Frahm (uno dei compositori più apprezzati del panorama contemporaneo) e la Cinematic Orchestra.