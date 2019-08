Vinicio Marchioni: “La cultura è l'unica cosa che resta quando hai perso tutto”

Tra le altre cose, è impegnato anche nel progetto onlus “Every Child Is My Child” insieme ad altri artisti per la costruzione di scuole al confine tra Siria e Turchia, oltre che l’insegnamento di vari mestieri in particolare alle donne. Qual è l’ostacolo maggiore che ha incontrato vivendo quei luoghi, che noi sentiamo ancora troppo lontani rispetto alla nostra quotidianità.

Sì, la scuola che abbiamo costruito e che stiamo portando faticosamente avanti si trova esattamente sul confine, in territorio turco. Panifichiamo quaranta chili di pane al giorno, abbiamo iniziato dei corsi professionali per dei mestieri i più umili possibili. Perché la cosa più difficile lì è ricreare anche la possibilità in queste persone, l’idea che un futuro ci possa essere. Non ci sono ancora stato personalmente, ci sono stati altri attori che fanno parte della onlus. Spero di andarci molto presto. Stiamo anche pensando di scrivere dei film, dei cortometraggi, delle storie per fare quello che ognuno di noi sa fare meglio. Non fare soltanto (tra mille virgolette) raccolte fondi in Italia, ma usare realmente le nostre professionalità per far conoscere questa situazione sia nel nostro Paese che a livello internazionale, ad esempio presentando i nostri lavori ai festival di cinema internazionali.

Lo scorso anno è stato presentato al Torino Film Festival “Drive Me Home”, film on the road girato in Europa che lo vede coprotagonista insieme all’attore Marco D’Amore. Come si sta nella condizione di migrante e ha percepito un senso di unità europeo oppure c’è ancora da lavorare?

Sì, a voglia. Ma sai che c’è? Che quando si esce dall’Italia si vive in Europa. Si percepisce la grande libertà di movimento, per esempio, la grande libertà di avere una moneta unica, la grande comunità europea che c’è. E di questo me ne rendo conto ogni volta che esco dall’Italia e vado a presentare i film ai festival internazionali, per dirne una. Il problema è che noi siamo un popolo ignorante, nel senso che ignoriamo le cose, non solo perché non si legge. Ma ignoriamo la grande possibilità di andare fuori per ritornare o per rimanerci. E questa è una conquista, ci sono voluti decenni per arrivare ad avere questa grande libertà, questa grande fruibilità del patrimonio immenso di questa Europa. Per la possibilità di scambiare qualsiasi idea, o conoscenza o arte o mestiere. È una possibilità economica, artistica, di vita, per ognuno di noi e per i nostri figli. Io mi auguro che i miei figli - visto come stanno andando le cose da noi - possano affacciarsi il prima possibile nei paesi europei. E quando esci da qui, questa cosa la percepisci immediatamente. Non ci vogliono i soldi per andare in giro, ci vuole la voglia e la curiosità di scoprire cosa c’è fuori da questo Paese.

Passando alla politica, Lei ha interpretato Massimo D’Alema nella serie tv “1993”. Cos’è cambiato nella politica da quegli anni a oggi? Pensa che ci sia bisogno di riprendere qualcosa di quella sinistra o è un capitolo da chiudere definitivamente?

Che cos’è cambiato è facile: la sinistra non c’è più. E quando parlo di sinistra parlo del rapporto che la sinistra aveva con il popolo. Non parlo di ideologia. Non sono un attore politico, parlo da cittadino. Il problema è recuperarlo quel popolo lì, le sezioni, i dopolavori, i circoli nelle periferie, nei quartieri, nei paesi, nei piccoli centri. Oggi sono passati tutti dall’altra parte. Io sono molto incazzato con tutta la parte sinistra di questo Paese, ovviamente, non lo devo dire io. Continuano a fare delle lotte intestine dividendosi quei quattro spicci di consensi che sono rimasti e che faticosamente cercano di aumentare, con scarsi risultati.