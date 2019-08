Pd e Cinque Stelle, svegliatevi e parlatevi: non potete regalare l’Italia a Salvini senza nemmeno provarci

Non solo: Salvini sa bene che Di Maio è finito, se cade il governo Conte. Che è finito pure lo stesso Conte. E che buona parte dei parlamentari del Movimento dovrebbero salutare anzitempo l’emiciclo, con la certezza di dover fare i conti con un consenso che in poco più di dodici mesi si è più che dimezzato. Quelli che non sembrano saperlo, sono proprio i Cinque Stelle come Di Maio, che sono finiti nel trappolone di Salvini con tutti e due i piedi. E che oggi osservano la crisi con il distacco degli atarassici, come se il Movimento non stesse andando incontro a una catastrofe elettorale, quasi come fosse la giusta punizione.

Lo stesso vale per il Partito Democratico, ormai vittima incurabile della sua autoreferenzialità, che anche in una fase grave come quella attuale sta riuscendo nell’impresa di badare solamente al proprio orticello, come se degli scazzi tra Renzi e Zingaretti importasse davvero qualcosa a qualcuno oltre che a loro, come se i guai del Pd a ritrovare un’elettorato fosse un problema nostro, ben più dello spread, dell’amministrazione controllata, del declassamento da parte delle agenzie di rating, della sostenibilità del nostro debito pubblico. Diamo tutto in mano a Salvini e se la veda lui, è la vulgata degli zingarettiani, quanto dei renziani, raccontano i ben informati.

Ecco: così fosse, ognuno si prenda il suo carico di responsabilità per aver concesso a Salvini quel che vuole: la possibilità di giocarsi la crisi dov’è più forte (nelle urne) anziché dov’è più debole (il Parlamento), di fatto consegnandogli in un sol colpo il governo e la prossima presidenza della repubblica. Il tutto, nascosti dietro un malcelato senso di giustizia e sovranità popolare - come se cercare una maggioranza alternativa in Parlamento fosse un delitto, in una repubblica parlamentare - che nasconde in realtà l’incapacità di fare politica sul serio e di prendersi la responsabilità di governare i processi.