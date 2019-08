Esercizio provvisorio e aumento dell’Iva: andare al voto oggi non conviene a nessuno (tranne che a Salvini)

Con una stupefacente escalation polemica Matteo Salvini ha liquidato in ventiquattr’ore il Governo del Cambiamento, l’alleanza tattica col M5S, la legislatura, lo scadenzario istituzionale che giudicava impossibile un voto in zona-manovra, il tabù dell’esercizio provvisorio per il bilancio dello Stato e anche, a latere, lo schema del centrodestra che determina da un ventennio le elezioni politiche nazionali. Tutto in una notte. La notte di ieri, poche ore tra il colloquio con il premier Giuseppe Conte e il comizio di Pescara, dove le determinazioni del leader leghista sono state svelate in piazza, direttamente al popolo. Andiamo al voto. Mi candido. Corriamo da soli.

Lo strappo è giunto assolutamente inaspettato persino nei più accorti palazzi romani, dove si dava per scontato il galleggiamento fino all’autunno. Il presidente Sergio Mattarella è rientrato in velocità da Castelporziano. La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, già in ferie, si è attaccata al telefono per tenersi aggiornata. Più di un leader è stato sorpreso dalle notizie mentre era in volo per le vacanze. Cosa lo abbia determinato è, al momento, un mistero. La causa occasionale, la “pistola di Sarajevo” che ha ucciso la legislatura, viene indicata nel voto sulla Tav, ma è una giustificazione fragile: in fondo, era una semplice mozione, portata in Parlamento solo per salvare la faccia al Movimento, la spaccatura tra i partner era largamente scontata, irrilevante ai fini pratici.

La domanda che si fanno un po’ tutti è: perché adesso? Perché non un mese fa, quando il calendario avrebbe consentito una crisi ordinata senza ricorso all’esercizio provvisorio? Tra le conseguenze della guerra-lampo si Salvini ci sarà il quasi certo aumento dell’Iva legato alle clausole di salvaguardia (senza manovra economica scatterà automaticamente) e la sconfitta italiana nella battaglia per il Commissario Europeo (è ormai impossibile aggiudicarsi un posto di serie A). La road map scelta dal Capitano, insomma, piazza il voto nel momento più punitivo per gli interessi del Paese.