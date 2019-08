Perché l’innovazione deve rispondere a ideali alti (altrimenti non sarà mai green)

Qualche tempo fa, cercando online qualche interessante notizia internazionale, mi sono imbattuto in un articolo all’apparenza innocuo per quanto innocuo possa essere il “prodotto” che presenta. Uno di quei classici articoli che non aggiungono nient’altro al testo del comunicato stampa con cui il produttore tipicamente lancia il proprio prodotto. Uno di quei classici articoli che in circostanze normali cestineresti senza battere ciglio passando a notizie più importanti. Ma non l’ho fatto. L’ho letto sino in fondo perché proprio in fondo si è svelato un concetto che voglio condividervi e su cui dobbiamo riflettere, e anche velocemente.

Dunque, il protagonista del testo è il primogenito della Arquus, società in passato della Renault, ora controllata attraverso la Volvo dalla cinese Geely, lo Scarabée. Si tratta di un innovativo veicolo leggero, 4x4, corazzato, progettato per le attività di ricognizione, scouting e supporto, a contatto con il nemico o dietro le linee. Ha un layout interno capace di ospitare quattro persone, di consentire una comunicazione ottimale tra i membri dell'equipaggio e di permettere al pilota di beneficiare di una visione diretta a 270°.

Equipaggiato con una protezione evoluta, balistica e antimine a seconda del profilo della missione – proseguiva il testo – è stato progettato per il combattimento collaborativo. In grado di trasportare una vasta gamma di sistemi come RCWS multiuso, cannone multi-calibro, fotocamere RGL, lanciatori MMP (o MILAN), sistemi anti-drone, radar ecc., il mezzo è in grado di operare su due diversi livelli: alto, per la mobilità fuoristrada, e basso, per il trasporto in stand-by o aereo. È dotato di una trazione posteriore indipendente, che consente un raggio di sterzata minimo e offre una mobilità estrema in ambiente urbano, o in combattimento in zone disordinate. È in grado di muoversi in movimento "a granchio", offrendo diverse opzioni tattiche senza precedenti.