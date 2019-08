La Lega ha presentato la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte

La Lega ha presentato la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta dell'atto formale per parlamentizzare la crisi e velocizzare i tempi. L'aveva chiesto lo stesso Conte che per tutta la giornata di ieri ha detto di non volersi dimettere. Al momento non è previsto alcun incontro al Quirinale fra il premier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo fonti del Quirinale la prima data utile per le elezioni sarebbe il 3 novembre.