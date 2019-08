Ecco quanto costano gli intermediari finanziari in Italia

A più di un anno dall’entrata in vigore della direttiva Mifid II, il primo passo, quello che riguarda la trasparenza delle informazioni a tutela dell’investitore, sembra non essere ancora stato completamente riusciti. Questo emerge dall'analisi comparata realizzata dalla società internazionale di gestione del risparmio Moneyfarm in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano sulla pubblicazione delle informative relative ai costi e agli oneri degli investimenti prodotte da 20 fra i più importanti intermediari finanziari operanti in Italia. Le informative, introdotte dalla normativa MiFID II, sono dei documenti che gli intermediari finanziari devono condividere con i clienti per illustrare chiaramente i costi relativi agli investimenti.

