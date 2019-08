Perché i Cinque Stelle sono diventati il mostro di Frankenstein (e la colpa è tutta di Grillo)

Ancora più inesplorato è il meccanismo della delega che ha portato il guru a consegnare la propria creatura a discepoli che non sapevano camminare né sull’acqua, né sulle proprie gambe, che si sono rivelati piuttosto delfini arroganti e presuntuosi, pronti a rinnegare il maestro e persino a scannarsi fra loro. E ancora più incomprensibile, se non esplorando le umane debolezze di chiunque, l’essersi consegnati mani e piedi all’alleato, rinnegando i punti cardine dell’alleanza, le promesse per cui erano stati eletti, balbettando inestistenti resistenze pur di restare al proprio posto.

Come nella leggenda di Frankenstein, la creatura grillina è una mostruosità politica, è il caso di dire senza capo nè coda, un gigante di cartapesta che si scioglie malinconicamente in questa estate di volgarità, violenza, xenofobia e cattivo gusto in cui trionfa il suo contrario, l’uomo forte al quale le masse deluse hanno deciso di dare una seconda possibilità di riscatto. Meglio delle promesse del guru, meglio dell’autopsia sociale A-scientifica, l’uomo forte ha perfettamente capito la più elementare lezione politica: fare finta di essere sincero.

Il guru ripiega la bandiera del “vaffanculo”, la formula magica che ha indicato nella classi politiche e nelle classi dirigenti il nemico da abbattere per il rinnovamento della società e il riscatto delle masse. Il terreno è stato arato. Le resistenze disarticolate. Frankenstein riposa in pace, anzi in villa. L’uomo forte si fa lui stesso classe dirigente. E per esorcizzare futuri “vaffanculo” ha perfettamente capito un altro segreto del successo politico: indicare il nemico, ergersi a protettore, dividere il mondo in “noi e gli altri”, distillare l’idea che il male, l’inferiorità, il pericolo, gli errori stiano da una parte sola e non in ognuno di noi, secondo percentuali più o meno accettabili.

Resta da capire la transumanza del consenso, evidentemente secondo bisogni e valori intercambiabili. E in questa transumanza, il melodramma può diventare tragedia.