Perché se se gli oceani si alzano è un problema enorme (e cosa dobbiamo fare a riguardo)

Come per molte altre variabili, anche il livello medio degli oceani nel corso della storia è variato. Ricostruzioni paleoclimatiche stimano che circa 20.000 anni fa, il livello medio marino fosse più o meno di 120 metri inferiore a quello attuale. Se guardassimo poi più indietro nel tempo, scopriremmo che fenomeni di innalzamento e abbassamento del livello del mare si sono ripetuti innumerevoli volte. Quindi, perché è importante preoccuparsene oggi?

A partire dalla rivoluzione industriale, la combustione di energie fossili come petrolio o metano ha aumentato la concentrazione di alcuni gas presenti naturalmente nella nostra atmosfera, responsabili del cosiddetto effetto serra. Tuttavia, nell’ultimo secolo l’incremento di queste emissioni ha ‘rinforzato’ questo effetto (i.e. effetto serra antropogenico), tanto che la concentrazione media di CO2 in aria è giunta a essere superiore a 400 parti per milione (cioè lo 0,04 %), mentre negli ultimi 950.000 anni, seppur soggetta a cicli naturali, non aveva mai superato i 290 ppm. Una delle conseguenze acclarate dell’incremento della concentrazione di CO2 (e di altri gas serra quali metano e vapore acqueo) negli ultimi 100 anni è stata il riscaldamento dell’atmosfera.

Allo stesso tempo, proprio perché il clima è un sistema complesso, altre evidenze oltre al riscaldamento dell’aria hanno iniziato a fare la loro comparsa. In questo senso si deve ricordare come il ruolo degli oceani sia stato a lungo sottostimato, mentre in realtà, la capacità termica del mare è, a parità di volume, quasi 1000 volte superiore a quella dell’atmosfera. In dettaglio, tra il 1993 e il 2010 il tasso medio di innalzamento del livello marino è stato di circa 3,2 mm/anno; di questi, più di 1 mm/anno è dovuto all’espansione termica dell’acqua, mentre almeno 0,5 mm/anno deriva dallo scioglimento delle distese degli strati di ghiaccio di Antartide e Groenlandia e quasi 1 mm/anno da quello dei loro ghiacciai. Entro la fine del secolo, le proiezioni IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) per il sea level rise forniscono stime che variano tra i 0,3 e 1 m rispetto all’inizio del secolo.