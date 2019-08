L’ultimo rapporto sul clima? Dice sempre le stesse cose. Siamo noi che continuiamo a non fare nulla

Il rapporto del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) conferma in larga misura, sulla base dei dati e delle osservazioni sugli effetti dell’aumento della temperatura media del pianeta, gli scenari che erano stati delineati già 30 anni fa a conclusione della prima sessione di IPCC a Sundsvall in Svezia.

A Sundsvall, come per i successivi 20 anni, ho guidato la delegazione italiana alle riunioni di IPCC. E nel 1995 ho organizzato a Roma, dall’11 al 15 dicembre, la sessione di IPCC che ha approvato il Terzo Rapporto sui cambiamenti climatici. Sono dunque testimone diretto di gran parte del percorso del Panel scientifico istituito nel 1988 dalle Nazioni Unite sia per monitorare e cercare di comprendere le cause dei cambiamenti climatici, sia per indicare le soluzioni.

È stato un percorso difficile, contrastato soprattutto all’inizio da una parte del mondo scientifico, che criticava la relazione tra emissioni di CO2 e aumento della temperatura, dalla Cina e dai paesi in via di sviluppo che hanno percepito per lungo tempo l’allarme sui cambiamenti climatici come vincolo per la loro crescita economica, dalle grandi imprese petrolifere rappresentate dai paesi del Golfo – Arabia Saudita in testa - e spesso dagli USA.

E, per paradosso, il lavoro di IPCC non è stato facilitato dai suoi sostenitori che, evocando la catastrofe climatica e sollecitando drastici cambiamenti nelle politiche energetiche globali, hanno offerto argomenti agli scettici e alimentato la rottura nella comunità internazionale nel momento in cui sarebbe stato necessario individuare impegni comuni per la definizione di politiche e standard globali nell’energia e nell’agricoltura.

Voglio ricordare il doppio errore dell’Unione Europea che alla Conferenza sul clima dell’Aja nel 2000 provocò la rottura con gli USA, anticamera della loro uscita dal Protocollo di Kyoto, mentre nel 2009 fu la causa principale del fallimento della Conferenza di Copenaghen riuscendo a coalizzare USA, Cina, India e Brasile contro le posizioni europee. E bisogna ricordare che dietro le posizioni “radicali” della Ue non c’erano politiche europee radicali. Basti pensare al dieselgate che qualche anno dopo ha messo in evidenza il trucco demagogico adottato dal regolamento europeo del 2007.

L’accordo di Parigi del 2015 aveva apparentemente “ricucito” la solidarietà internazionale sui cambiamenti climatici. Ma era evidente che l’adesione di Obama senza l’assenso del Senato USA era una premessa per l’uscita dall’accordo, come puntualmente è avvenuto con Trump. Dopo 30 anni molte cose sono cambiate, in meglio ma anche in peggio.