Enzo Carra: “Mattarella può fermare Salvini? No, sono i partiti che si devono svegliare”

Siamo all’interno di una reale crisi politica o si tratta dell’ennesimo bluff di Salvini?

Bisogna considerare che quello che le persone di buon senso interessate alla politica riescono a percepire e a capire di tutti questi ultimi fatti, è smentito in quanto si ha a che fare con un linguaggio e con uno spirito completamente distanti. Si può pensare che ci sia un’ennesima preparazione a uno show. A me pare, tuttavia, che questa volta si siano spinti un po’ troppo in là. È chiaro che bisogna vedere come il Movimento Cinque Stelle interpreterà, in quanto socio di maggioranza del contratto di governo, le decisioni assunte in solitaria da Salvini. Può darsi che facciano melina, ma è comunque difficile fare dei passi indietro. C’è poi la questione dell’investitura di Di Maio, se rimarrà tale. Il leader pentastellato si sta trascinando in una posizione di servilismo nei confronti di Salvini e gran parte dell’elettorato ha preso nota di ciò. Siamo dentro alla fase del chiarimento: non resta quindi che capire cosa, i due, intendono per chiarimento.

Si è mai verificata una situazione simile?

Il modo nel quale si sta sviluppando, non era mai successo prima. Un ministro dell’Interno, componente di un grande partito alla maggioranza, che decide tempi e modalità di una crisi, sicuramente è nuovo. Oltretutto, all’indomani dell’approvazione del decreto Sicurezza, avvenuto con la complicità del M5S, che tende a far scivolare sulla carica di Salvini alcune prerogative appannaggio del Presidente del Consiglio. Effettivamente le prossime 24 ore ci diranno se c’è una risposta autorevole, consapevole e seria da parte degli altri.

Che ruolo gioca in questo scenario il Presidente Mattarella?

Quello di Mattarella, dopo che Conte ha imposto la parlamentarizzazione della crisi, sarà un percorso in linea con la procedura costituzionale. Aver portato la questione a Mattarella di certo non semplifica l’iter. Nell’aria c’è l’idea di semplificare le richieste di Salvini, ma le decisioni a priori sono fondamentali. Quando riaprire le Camera? A quando spostare le elezioni? Le decisioni del Presidente saranno influenzate dal superamento per Salvini dei due grandi scogli principali: il dibattito elettorale e la tempistica di una crisi politica esaurita. Il suo ruolo supera le parti, e rispondendo al decreto Sicurezza ha lanciato al leader leghista due fendenti colmi di significato. Arbitro sì, ma della Costituzione.