Pacificare il Pd per salvare l’Italia: ecco perché la crisi passa dalle mani di Zingaretti e Renzi

Il problema è che con un Pd balcanizzato come quello che si presenta oggi, è impossibile cominciare qualsiasi tipo di ragionamento. In particolare i problemi sono due. Il primo, ovviamente, risponde al nome di Matteo Renzi. L'ex premier sta ragionando seriamente se dare vita al proprio partito, in netta contrapposizione al "nuovo corso" di Nicola Zingaretti. Ma è afflitto da dubbi e incertezze, anche alla luce della rapida evoluzione del quadro politico. L'unica certezza, per ora, è che non ha alcuna intenzione di appoggiare un governo di cui faccia parte anche il Movimento 5 Stelle. Ha detto troppe volte no a questa ipotesi per cambiare idea in maniera così repentina.

Dall'altra parte, in questo momento, l'altra figura che è assolutamente contraria ad un governo non legittimato dalle urne è proprio quella del segretario, che da quando è in sella al Nazareno ha recapitato un messaggio molto chiaro al Colle: il Pd non è disponibile a sostenere esecutivi che agli occhi dei cittadini possano sembrare come il risultato di giochi di palazzo, che finirebbe per dare ancora più forza a Salvini. Zingaretti è convinto di potersela giocare alle urne, polarizzando lo scontro con la destra e risvegliando il ventre molle dell'elettorato deluso del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

Con Renzi e Zingaretti nelle vesti dei "signor no", nel corpaccione dem sono in molti, invece, a lavorare affinché una soluzione si possa trovare. In particolare si stanno muovendo Lorenzo Guerini, che guida la componente Base Riformista, la più numerosa a livello di gruppi parlamentari, e Dario Franceschini, leader di Area Dem. Da tempo - per ora con scarsi risultati - i due stanno provando a mettere in campo il tentativo di superare le divisioni interne nel Pd.

Ma adesso la questione si è fatta maledettamente seria. E i messaggi che arrivano dal Quirinale - cui un altro uomo di peso come Paolo Gentiloni è sempre particolarmente sensibile - potrebbero rafforzare lo sforzo pacificatore. In queste ora, dunque, il Pd si trova davanti all'ennesimo bivio. Da una parte la dissoluzione, dall'altra la possibilità di superare, una volta per tutte, le ataviche divisioni che vengono tollerate sempre più a fatica dallo stesso elettorato democratico.