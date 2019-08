Dieci buoni motivi per rovinare la festa a Matteo Salvini con un governo Pd-Cinque Stelle

Sesto: perché in Europa non conterebbe davvero più nulla. Zero in Parlamento, nonostante lo straordinario successo alle elezioni europee. Zero in Commissione, dove andrebbe un esponente Cinque Stelle, o dem, o nessuno. Zero in Consiglio Europeo, dove andremmo coi rappresentanti e le istanze del Pd e dei Cinque Stelle.

Settimo: perché non toccherebbe palla sulle prossime nomine delle partecipate pubbliche, da Leonardo alle Poste. E non è roba da poco, nella microfisica del potere in Italia.

Ottavo: perché la Lega ha un disperato bisogno di soldi e gli imprenditori e le potenze estere tendono a finanziarti se sei al governo o se pensano tu ci vada, non se ti fai fregare come un bambino dell’asilo, aprendo una crisi per poi essere spedito all’opposizione.

Nono: perché la Lega non è un monolite, e soprattutto al Nord c’è chi ha storto il naso di fronte alla svolta sovranista. L’autonomia di Lombardia e Veneto poteva essere una buona contropartita, per far digerire la svolta nazionalista. Saltasse, già immaginiamo la faccia di Luca Zaia e dei leghisti lombardi.

Decimo: perché dall’opposizione non eleggi il Presidente della Repubblica, la carica più importante che c’è. E un Mario Draghi al Quirinale, piaccia o meno, è il nome perfetto per stroncare sul nascere ogni velleità autoritaria e antieuropeista del Capitano, anche dovesse vincere a man bassa le elezioni del 2023. Che poi, siete ancora sicuri le vincerebbe?