La vergogna di Sibari, il parco archeologico della Magna Grecia abbandonato tra stagni ed erbacce

Per arrivarci, si rischia di fare più volte avanti e indietro sulla statale 106 ionica calabrese, senza trovarlo. Solo aguzzando la vista, alla fine si intravede finalmente tra la vegetazione il cartello bianco “Parco archeologico di Sibari”. Il parco è stato appena segnalato da “Italia Nostra” tra i sette siti culturali più in pericolo di tutta Europa (“7 Most Endangered 2020”). E tra i motivi c’è anche la “segnaletica stradale poco efficace”. Cosa non di poco conto, visto che l’unico modo per raggiungerlo è l’auto. Non esistendo alcun collegamento tra la stazione ferroviaria della cittadina ionica e quello che è uno dei siti più ricchi ed estesi della Magna Grecia.



Ad accogliere nel “Parco del Cavallo” i pochi visitatori delle giornate assolate di agosto, una struttura grigia di cemento, con tanto di colonnato, aria condizionata e panchine, frutto dei 26 milioni di finanziamenti arrivati dopo l’alluvione del 2013. Quando l’acqua mista a fango del fiume Crati, che lì vicino ha la sua foce, ricoprì i resti dell’antica città di Sibari e i vigili del fuoco navigavarono sugli scavi con un gommone.

Ma sei anni dopo, di quei milioni di euro, non resta che questa struttura grigia mezza vuota. Una cattedrale nel deserto, abitata da due custodi in attesa di qualche turista, in un’atmosfera che ricorda la Fortezza Bastiani di Dino Buzzati. E alle spalle della “fortezza”, si apre lo spettacolo che nessun visitatore, dopo aver pagato il biglietto di 5 euro, si augurerebbe mai di vedere: per quasi i due terzi, gli scavi della grande polis di Sibari fondata nel 720 a.C., sulla quale prima venne costruito il centro ellenistico di Thurii e poi quello romano Copia, appaiono per gran parte ricoperti da erba alta e acqua stagnante.