Il villaggio indiano che emerge dalle acque una volta all’anno

Il sacrificio di pochi per il bene di tanti. Questo è quello che le autorità indiane avevano chiesto agli abitanti di Curdi, piccolo villaggio dello Stato di Goa (indipendente fino al 1961) pochi mesi dopo l’annessione. Vista la particolare posizione del villaggio, accanto al fiume Salaulim e a metà tra due colline, la costruzione di una diga, considerata fondamentale per lo sviluppo e la prosperità della regione, avrebbe avuto una conseguenza piuttosto spiacevole: la totale inondazione – con conseeguente scomparsa – di Curdi nel 1982.

Non c’era da discutere. Gli abitanti (alcuni di loro ricordano ancora con dolore quella visita degli ufficiali indani) furono ricollocati nei paesini vicini, ebbero sia compensazioni in denaro che in terreni. E, con qualche difficoltà (“All’improvviso non avevamo più niente”, ricorda uno di loro in questo articolo della Bbc) riuscirono a rifarsi una vita. Ma per loro Curdi rimane sempre Curdi e ogni anno tornano a rivederlo: perché il paesino, a maggio, torna ad affiorare dalla superficie delle acque.