Un governo a tutti i costi? Non salva la democrazia, ma aiuta Salvini

Ci sono molte ragioni per evitare che, di fatto, sia Salvini a decretare la fine della legislatura e a passare all’incasso. Accanto a ragioni istituzionali – che ovviamente consentono la formazione in Parlamento di una nuova maggioranza, non battezzata, come peraltro la precedente, dal voto degli elettori – ci sono serie ragioni politiche: una vittoria a valanga di Salvini potrebbe portare ipso facto l’Italia fuori dall’Europa e dall’euro, consentire a una maggioranza populista, allargata a complici “volenterosi”, di cambiare la Costituzione con la maggioranza dei due terzi e tra qualche anno insediare al Quirinale un figurante del Capitano, che nel 2022 non avrebbe ancora 50 anni e non potrebbe, a regole vigenti, andarci di persona. Ma le regole, come si sa, possono cambiare. Chiaro: sarebbe molto meglio se questo non avvenisse. Perché Salvini non abbia però le elezioni che vuole, ci sono diversi scenari.

Il migliore e più virtuoso è quello di un esecutivo di responsabilità nazionale, che faccia uscire il dibattito politico italiano dalla realtà parallela della propaganda giallo-verde e lo riporti con i piedi per terra. Un governo che decreti la fine della ricreazione populista e della retorica dei capri espiatori, che guardi in faccia le ragioni endogene del declino italiano e metta mano a un progetto di riforme letteralmente maledette dalla narrazione grillo-leghista. Rigore, responsabilità fiscale, stato di diritto, concorrenza, integrazione economica e politica, multilateralismo. Per fare tutto ciò i voti necessari devono in buona parte essere quelli degli attuali deputati e senatori made in Casaleggio. Ma la politica non può essere la medesima, anzi dovrebbe esattamente uguale e contraria. C’è qualcuno che davvero auspica che il M5S, sacrificando Di Maio e mettendo in campo la coppia Di Battista-Conte per la prossima (e comunque vicina) campagna elettorale, possa al contempo sposare un programma di governo, che non sia rispecchiato delle storiche promesse grilline? C’è qualcuno che davvero crede che sull’economia, sulla finanza pubblica, sulla crescita, sulla giustizia, sulle relazioni internazionali e sulla politica europea l’algoritmo di Rousseau possa riprogrammare la mente e l’anima dei parlamentari a 5 stelle e farne placidi esecutori di un programma europeista?