Jeffrey Epstein si è suicidato (pare). Ma il problema degli abusi è più vivo che mai

Poche ore prima del rinvenimento del cadavere di Epstein, alla corte federale di New York era stato depositato a suo carico un dossier che conteneva importanti deposizioni, tra cui quella della super teste Virginia Giuffre. La donna denunciò di essere stata una delle tante "schiave del sesso" costrette ad avere rapporti sessuali con personaggi del calibro del principe Andrea, duca di York, figlio della regina d'Inghilterra. Come le altre decine di altre ragazze coinvolte nei fatti avvenuti tra il 2002 e il 2005, Virginia Giuffre era minorenne. Già denunciato 14 anni fa, Epstein aveva raggiunto un accordo con l’allora pubblico ministero di Miami, nominato dal presidente George W. Bush, Alexander Acosta, divenuto poi segretario al Lavoro nell’amministrazione di Donald Trump, fino a quando, nei giorni scorsi, si è dimesso a causa dello scandalo che lo ha coinvolto. L’accordo prevedeva che Epstein, inserito nel registro dei molestatori sessuali, si dichiarasse colpevole, che degli iniziali 18 mesi in carcere pattuiti ne scontasse 13, e che in cambio tutte le indagini sul suo conto venissero abbandonate. Un accordo alquanto indulgente nei confronti di Epstein, tanto più che le vittime non erano state messe al corrente e pertanto non avevano potuto esercitare il diritto di contestazione del provvedimento come garantito dalle leggi federali americane.

Oggi Trump twitta «Jeffrey Epstein aveva informazioni su Bill Clinton. Ora è morto», ma nel 2002 diceva: «Conosco Jeff da 15 anni. È un tipo incredibile. È divertente e pare gli piacciano le giovani donne come a me, e molte sono particolarmente giovani». Da Clinton, che tra il 2001 e il 2003 volò sui suoi aerei almeno 23 volte, anche senza scorta, a Trump, erano molti gli amici stretti di Epstein, che una volta dichiarò: «Investo nelle persone, che siano politici o scienziati». Persone che una volta raggiunto l’ultimo stadio di ricchezza, di stordimento e di superomismo oltrepassa la soglia lecita dei consumi voluttuosi e abusa dei suoi simili. Storie già viste, già sentite, che periodicamente alzano un polverone buono solo a catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sui vezzi e i conti in banca dei carnefici anziché sui drammi delle vittime.

Fra tutte le storture della società civile, quella degli abusi sessuali, specie su minori, è la più pruriginosa, la più avvilente, a partire dai media.