Salvini ha fatto un grave errore, ma se Pd e Cinque Stelle non ne approfittano vincerà comunque

Matteo Salvini ha fatto un errore, e l’errore più grande che potrebbero fare i suoi avversari è far finta che non lo sia, talmente subalterni da pensare che abbia sbagliato apposta. Che non voglia fare la legge di bilancio che gli darebbe la possibilità di andare allo scontro all’arma bianca contro la Commissione Europea, promettendo meno tasse per tutti al prezzo di un deficit al 3,5% del Pil. Che non voglia prendersi tutto e subito, per plasmare lo Stato in funzione della sua personalissima visione del potere, autoritaria e illiberale, mutuata da quelle di Viktor Orban, Vladimir Putin, Mateusz Morawiecki. Che non voglia eleggere un presidente della repubblica debole e amico, che avalli ogni sua forzatura in tal senso. Che non voglia coprirsi le spalle in vista di avvisi di garanzia prossimi venturi legati al caso Russiagate. Che non abbia capito che il momento è adesso, o mai più. Che oggi le elezioni le vince di sicuro, domani chissà.

Matteo Salvini ha fatto un errore, ma se nessuno glielo farà pagare, è come se non l’avesse mai fatto. Anzi.