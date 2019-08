Svegliati, Italia: il problema non è Salvini che vuole i pieni poteri, sei tu che glieli vuoi dare

A queste quattro mosse - in sè legittime, anche perchè in politica e in campagna elettorale il problema non è essere sinceri, ma fingere bene di esserlo - si contrappone un’opposizione ancora in ordine sparso, incapace di mettere da parte diatribe interne per affrontare con la più ampia coalizione possibile un avversario comune. Un’opposizione che, salvo improvvisi rinascimenti, non riesce a rappresentare uomini e donne di qualsiasi ceto, gli italiani che in cuor loro non vorrebbero consegnare pieni poteri a un uomo solo, ma non possono impedirlo per....decreto. Questa parte del Paese (40? 50 per cento?) ancora non si capacita di come la conquista del potere da parte di Salvini stia avvenendo alla velocità della luce, con il raddoppio esponenziale dei voti e sull’onda dei sondaggi : una “marcia su Roma” in felpa, senza manganelli e olio di ricino, ma con le urne piene.

Può essere di consolazione riesumare la Storia per esorcizzare i sogni di Salvini, senza rendersi conto che la Storia non si ripete allo stesso modo: anzichè trovare antidoti a una marcia nelle piazze e nelle istituzioni che sta raggiungendo lo scopo senza bisogno di decreti e svolte autoritarie, basterebbe ragionare su che cosa Salvini se ne potrebbe fare di questo potere per rabbrividire. Cercherà di convertire in legge le norme repressive in materia di sicurezza e immigrazione, i temi che ha cavalcato in questi mesi. Poi andrà allo scontro con l’Europa sui temi della fiscalità, dello sforamento del debito, del controllo dell’immigrazione, delle frontiere, dei trattati internazionali, della moneta. Tutte cose messe sul tavolo con alterne fortune, ma ampiamente teorizzate dai suoi “esperti”. Vorrà concretizzare misure faro del suo programma - pensioni a quota cento, flat tax, autonomia - imponendo una marcia indietro sui provvedimenti più costosi (reddito di cittadinanza) concessi in precedenza ai grillini.