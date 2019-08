Cirino Pomicino: “Pd e Cinque Stelle si devono alleare, o sarà deriva autoritaria”

Giudice, giuria e boia, con il rischio di finire anche giustiziato. Ora che Salvini ha fatto la sua mossa, la palla torna in mano all’opposizione. Le idee sono poche e confuse, come nel peggiore degli schemi sportivi. Chiacchere da bar, quelle nei più infimi Bar Sport, dove tattiche e giocatori si decidono con la logica dello sconfitto. Il Pd e il Movimento 5 Stelle sono al bancone senza sapere cosa ordinare, ma soprattutto senza sapere chi far pagare. La soluzione è semplice e lineare, come spiega a Linkiesta 'O ministro Paolo Cirino Pomicino, ex esponente di primo piano della Democrazia Cristiana: «C’è una maggioranza alternativa? Questo è il momento che emerga. Il mio giudizio pessimo sul M5S mi permette comunque di confermare la necessità di un’alleanza in grado di arginare una deriva autoritaria».

La posta in gioco è alta ed esula dal semplice scettro e corona. Gli appuntamenti finanziari rischiano di far scivolare l’Italia verso aree di influenze inedite, l’instabilità politica verte sugli obiettivi comuni di un’Europa unita e solidale. «Non è tanto chi governa e chi non governa, ma la salvaguardia dei piedistalli che appartengono alla nostra storia: quello di essere europeisti e atlantici nella propria impostazione. Se immaginiamo di scivolare verso un’area di influenza russa, ci dobbiamo rendere conto che l’obiettivo di essi è l’indebolimento della zona euro. La nostra instabilità, per capirci, è la loro forza».

Paolo Cirino Pomicino, lo scacchiere politico disegna e cancella possibili scenari di governi futuri. Cosa può realmente succedere?

Movimento 5 stelle e Pd, il quale ha già governato in precedenza, oggi sono nelle condizioni di far nascere un’alternativa di governo. Se decidessero di non farla emergere adesso, tantomeno possibilità ci saranno un domani. In tal caso avremmo due partiti che non avranno alleati, con il sistema politico attuale.

Avremmo invece dall’altro lato, dei partiti che in forza di una coalizione vincerebbero tranquillamente le elezioni. Questa è l’anomalia del blocco politico attuale.

Ma c’è di più. L’altra anomalia che potrebbe creare un precedente nella nostra storia repubblicana, vuole un centrodestra con un partito al 38% e altri due al 6%: quest’ultimi sono per così dire ancillari, e per questo si potrebbe dire che c’è un governo di un partito solo. Partito che, per giunta, non brilla per democrazia interna, non brilla per concezione di istituzionalismo, senza scomodare termini come il fascismo.