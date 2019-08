Pieni poteri? Per ora Salvini sta collezionando solo sconfitte

L’atto primo della crisi si reciterà oggi in Senato e vedrà la formalizzazione di due schieramenti contrapposti: il fronte del “voto subito” (Lega, FI, Fdi) che chiede la convocazione del premier Giuseppe Conte in aula per domani, e il fronte del “niente fretta” (M5S, Pd, Leu) che ha scelto la data del 20. I numeri sono molto chiari: vinceranno i secondi. E non c’è dubbio che la dimostrazione dell’esistenza di una maggioranza alternativa ai desiderata di Matteo Salvini favorirà i ragionamenti ostili alle elezioni anticipate e favorevoli alla ricerca di soluzioni di governo diverse. Insomma, la guerra-lampo che il leader della Lega immaginava è già impantanata nelle sabbie mobili di troppi fattori non considerati.

Le elezioni all’inizio di novembre restano uno scenario concreto, ma in nessun caso saranno la solitaria marcia trionfale descritta dai vecchi sondaggi e dal coro di incitazioni a rompere che il Nord ha riversato sul vice premier. La prima prova di forza – quella sul calendario – è già persa e rischia di rivelarsi un vero boomerang, al punto che non si capisce per quali motivi sia stata intentata. Ma a Salvini toccherà anche passare sotto le forche caudine di Silvio Berlusconi, che fa trapelare la notizia di un imminente incontro a Palazzo Grazioli – metaforica Canossa del momento – per definire un patto di coalizione da firmare subito, altrimenti il Cavaliere si terrà le mani libere. Bisognerà quindi rimangiarsi la determinazione a correre da soli esibita in tante piazze e in tante interviste e archiviare il progetto di assorbimento di Forza Italia chiaramente perseguito nell’ultimo anno. Infine, si dovrà convincere il Quirinale che il Paese può permettersi il rischio dell’esercizio provvisorio e di un governo che si insedierebbe in zona Cesarini per la manovra.