Tim adotta i contenuti Sky, Ferrari conferma gli utili in crescita: 10 titoli da tenere d’occhio questa settimana

Saipem sotto i riflettori. Jefferies ha promosso il giudizio a Buy da Hold, portando il target price a 5,0 euro da 4,80 euro precedente. La società ha annunciato risultati del primo semestre 2019 superiori alle attese. Il risultato netto è stato pari a 14 milioni di euro, da una perdita di 323 milioni di euro.



Buzzi ha ricevuto un giudizio positivo da Barclays, che ha migliorato la sua visione alzando il target price a 22 euro dai 21 euro precedenti. Anche HSBC ha rafforzato il giudizio Buy, alzando il target price a 25 euro da 23 euro. Il gruppo ha registrato vendite in crescita su base annua (+7,1%). Buon progresso dei volumi in Europa Orientale e Centrale, anche grazie anche alla variazione di perimetro. Leggera ripresa in Italia e livello di attività sostenuto in Stati Uniti.

