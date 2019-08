Né elezioni, né governicchio. Ecco cosa serve veramente all’Italia

Il tema affascinante e terribile del momento è come affrontare il “Capitano” dopo il suo strappo di Agosto e la crisi. Le posizioni sono ben sintetizzate nei due pezzi de Linkiesta. Francesco Cancellato parla di 10 motivi per mettere Salvini a bagnomaria. Allontaniamolo dal potere, non facciamo il suo gioco. Michele Boldrin e Thomas Manfredi rispondono con cinque motivi per andare subito a elezioni anticipate. Per me questa situazione è la speranza di tornare ad un antico sogno. Dopo le elezioni di Marzo pensavo (ingenuamente?) che il successo dei Cinquestelle potesse essere un argine a Salvini che vedevo (a ragione mi pare) come il vero pericolo del paese. I Cinquestelle potevano scegliere due strade egualmente nelle loro corde e tutto dipendeva da chi voleva e poteva dargli sponda. Sappiamo come è andata. Hanno vinto i popcorn. I treni a volte ripassano.

Elezioni subito mi pare una versione masochista della teoria dei popcorn (abbandonata peraltro dal suo ideatore con un colpo d’ala che gli fa onore). Con uno scenario da incubo. 4 mesi di campagna elettorale in cui il paese dà al solito il peggio di sé e il mago Salvini darà la stura a tutte le possibili promesse irrealizzabili. Poi una maggioranza bulgara (difficile far cambiare idea agli elettori in così poco tempo), lo scontro con l’Europa (concordo che forse non sarà così matto da uscire dall’euro ma lo scontro, lo spread che sale e il rischio di crisi finanziaria ci saranno eccome e colpi d’ala non si possono escludere a priori), l’elezione di un presidente della repubblica amico. Cinque anni di governo di destra in cui la narrativa e l’agenda saranno la sicurezza, il “noi contro loro”, insomma il principio dell’”uno contro uno minore di due” che in economia è sempre distruttivo, dalla guerra dei dazi fino alle politiche verso i migranti. Cinque anni in cui di emergenza climatica (un tema che Salvini neanche sa dove sia di casa) non si parlerebbe neanche. Cinque anni di italiani ancora più incattiviti e rancorosi con la bestia di Merisi ben nutrita dai soldi del Viminale.