Moneyfarm ha vinto il premio per i servizi finanziari più prestigioso del Regno Unito

Moneyfarm è stata insignita del premio Best Direct SIPP provider (miglior pensione integrativa offerta in modo diretto) nel corso della ventiduesima edizione dei YourMoney.com Awards, uno dei premi per i servizi finanziari più prestigiosi del Regno Unito. SIPP sta per Self-Invested Personal Pension ed è appunto il prodotto previdenziale che abbiamo lanciato sul mercato britannico nel 2018 per rispondere alla necessità più urgente per i risparmiatori di tutta Europa: la ricerca di una soluzione previdenziale integrativa semplice ed efficiente.

