Navigator e mazziati, prima vincitori poi esclusi: pronti oltre 150 ricorsi

I loro nomi comparivano tra i 2.980 vincitori del concorso per navigator. Aspettavano solo il contratto da firmare con Anpal Servizi, e poi via nei centri per l’impiego per trovare un lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Fino allo scorso 7 agosto, quando nella casella di posta elettronica personale si sono visti recapitare una email che comunicava loro l’esclusione dal concorso. Da vincitori, con un posto di lavoro, si sono così ritrovati disoccupati. Motivo: le loro lauree non sarebbero “equipollenti” o “equiparate” con quelle previste nel bando. E così per circa 150 persone, da Nord a Sud, l’Anpal guidata dall’italoamericano Mimmo Parisi è riuscita a tirar fuori dal cilindro una nuova figura concorsuale: quella dei “vincitori non vincitori”.

Con il bando fatto di fretta e furia dai Cinque Stelle per arrivare con i “navigator in tasca” in tempo per le elezioni europee, la prima scrematura dei candidati è stata fatta solo per voto di laurea ed età. La verifica delle lauree non è stata effettuata a monte, come accade normalmente per i concorsi pubblici, ma rinviata a dopo il quizzone. Ed ecco la sorpresa: 150 vincitori, dopo aver esultato, ora si trovano esclusi. Riuniti tra gruppi Whatsapp e Messenger, tutti pronti a fare ricorso contro un bando che – dicono – «è frutto dell’improvvisazione, poco chiaro e scritto male».