Pd e Cinque Stelle, ascoltateci: fate nascere un governo verde e cambiate davvero l’Italia

«Ci sono 126 miliardi in pancia dello Stato che nessuno tocca. Fanno parte del fondo investimento per le opere pubbliche delle amministrazioni centrali. Noi non li prendiamo tutti. Noi ne prendiamo 50. Li spostiamo dai capitoli di spesa cui sono dedicati, e che nessuno si sta preoccupando di far partire e facciamo diventare l’Italia un Paese verde». Parole e musica di Nicola Zingaretti, che in un’intervista esclusiva a Linkiesta, pochi mesi fa, lanciava l’idea di un green new deal all’italiana. Un piano radicale, fatto di fondi per gli investimenti pubblici già messi a bilancio, per aumentare significativamente i consumi di energia rinnovabile, per fare un piano di incentivi “green 4.0” per le imprese, per realizzare 13mila km di nuove piste ciclabili, o per acquistare 20mila nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale.

Ecco: se proprio deve nascere una nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle, tanto più se si vuole un patto di legislatura, noi partiremmo da qui. Da una maggioranza verde, anziché giallorossa. Da una visione del futuro che assuma la questione ambientale come cuore della propria azione, non dalla necesssità di salvare le poltrone qui e ora. Da un cambio radicale delle priorità, già a partire da questa legge di bilancio. In cui i soldi per gli investimenti, come propone Zingaretti, possono essere trovati tra le pieghe del bilancio dello Stato, senza fare altro debito, e possano essere il vero volano per far ripartire l’economia e dare nuovo slancio all’economia italiana, senza pesare sulle generazioni future. Ma anzi, consegnando loro un Paese migliore.