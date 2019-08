Anti-grillini e anti-renziani, turatevi il naso: ora è il momento della pace (per il bene del Paese)

«La politica è sangue e merda», diceva Rino Formica, che di sangue e di merda ne ha ingoiata parecchia mentre stava nel Psi guidato da Bettino Craxi finito poi sotto i colpi di Tangentopoli e della Procura di Milano. Il senatore Airola del Movimento 5 Stelle qualche giorno fa, prima che Salvini fosse messo nel cassetto dei traditori, usò la stessa frase per votare l’indicibile Decreto Sicurezza bis e compiacere il ministro dell’interno nella speranza che non facesse cadere il governo. Speranza vana: sono passati pochi giorni e sembra già un’era geologica fa.

Ora che Salvini ha fatto la sua mossa - no, no, nessuna grande strategia: vorrebbe assomigliare a Churchill ma sta semplicemente scappando - si discute dalle parti del centrosinistra di quale sia la risposta migliore per evitare il tracollo e per impedire che Salvini e i suoi cloni (Meloni in primis e poi le briciole di Berlusconi) prendano il potere e continuino imperterriti ad affondare il Paese in un sovranismo che non significa altro che isolamento internazionale e allevamento di odio in batteria.

Chiariamoci subito: no, no e no, non è un gioco sporco, no. È la politica, bellezza, che si fa in Parlamento e che funziona così: si può discutere se sia il caso o meno ma un governo qualsiasi che esca dal Parlamento ha la stessa autorevolezza del pastrocchio gialloverde che nessuno ha mai votato e di Conte presidente del consiglio che nessuno nemmeno sapeva chi fosse. Sia chiaro: che il governo Salvini-Di Maio fosse voluto dagli italiani è una cagata pazzesca che abbiamo bevuto con estrema superficialità. Il governo che è stato fino a qualche giorno fa è legittimato da una maggioranza in Parlamento tanto quanto qualsiasi altra maggioranza parlamentare che faccia un accordo chiaro, leggibile e leale più di quanto sia già successo. Qualcuno dice che dovremmo andare a votare perché lo vogliono i leghisti e affidandosi ai consensi misurati con i sondaggi il polso del Paese è quell’aggeggio infernale che in questi ultimi giorni ci dice anche che Salvini prenda calci praticamente in ogni suo comizio: la politica non è l’arte del percepito ma è la mediazione dei voti presi nell’urna. Il resto è solo retroscena e chiacchiericcio.