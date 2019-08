Il trappolone è servito: ecco tutti gli ostacoli per impedire a Salvini di andare alle elezioni

Questa doveva essere la legislatura della Terza Repubblica, ma a giudicare dalle mozioni, i regolamenti e le ripicche a colpi di cavilli sembra di essere ancora intrappolati nella Prima. C’è una sfumatura di politica novecentesca nello scontro di ieri avvenuto alla conferenza dei capigruppo del Senato. I rappresentanti di tutti i partiti si sono riuniti per decidere la data in cui votare la mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Serviva l’unanimità, ma non c’è stata. E la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha deciso di non decidere, lasciando all’Aula oggi alle 18 il compito di stabilire quando e se si voterà la mozione di sfiducia. «L'articolo 55, comma 3, prevede che sulle proposte di modifica del calendario decida esclusivamente l'Assemblea, che è sovrana. Non il presidente» si è giustificata Casellati. Un po’ Ponzio Pilato, un po’ Azzeccagarbugli, un po' una mano all'alleato Matteo Salvini. Ci si chiede a cosa serve avere una presidente del Senato se poi tocca all’Aula decidere quando votare. Con lo scontro di ieri sono diventati palesi i due schieramenti. Da una parte il blocco del centrodestra vuole accelerare e andare subito alle elezioni. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono di votare la mozione di sfiducia a Conte domani, lo stesso giorno dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. Dall’altro il blocco formato dalla fazione renziana del Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Liberi e uguali e alcuni senatori del gruppo Misto che vuole frenare e chiede di approvare un calendario che sposti la crisi almeno di una settimana. Finora la maggioranza dei voti in Senato è formata dalla santa alleanza contro le elezioni, compatta nel voler rallentare ma divisa su quali mozioni votare o non votare.

Ed ecco qui il secondo enigma da risolvere per gli italiani che cercavano un po’ di pace sotto l’ombrellone e si ritrovano a leggere trame alla House of Cards. Il Senato oggi alle 18 dovrà confermare anche un’altra tappa sul calendario della crisi. Ovvero decidere se Conte, potrà intervenire in Senato il prossimo 20 agosto per delle "comunicazioni" all’Aula. Avete letto bene, non mozione di sfiducia ma una semplice comunicazione. Come se al suo Governo non fosse accaduto nulla e il presidente del Consiglio dovesse solo riferire qualcosa alle Camere. Un modo per allontanare ancora di più il momento in cui questo governo sarà dichiarato ufficialmente morto. Mal di testa? È venuto anche a noi. Ricapitoliamo: oggi alle ore 18, i 139 senatori del centrodestra voteranno in Senato per votare subito la sfiducia a Conte il 14 agosto, ma sono in minoranza. Per questo i 159 senatori previsti di renziani del Pd, M5S, LeU e Misto si opporranno e faranno approvare il calendario che prevede la convocazione di Conte al 20 agosto per comunicare qualcosa che ancora non sappiamo, senza parlare, per ora, di alcuna mozione di sfiducia. Ma tra vacanze, defezioni, sgambetti e ripensamenti dell’ultimo minuto, nulla è scontato. Anche perché l'attuale segretario del Pd Nicola Zingaretti, vuole andare subito al voto, come Salvini. Ma il problema per Zingaretti è che la maggior parte dei senatori e dei deputati dem sono stati scelti da Renzi quando era segretario. E temono di non essere rieletti.