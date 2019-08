Gli “ingredienti fissi” nella spesa degli italiani? Insospettabili: avocado, mandorla e zenzero

Quali sono gli ingredienti “must have” del momento nel mondo del food? A rivelarlo è l’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, che ha censito quelli segnalati sulle etichette di ben 64.800 prodotti alimentari confezionati venduti nella GDO in Italia, e ne ha misurato diffusione e vendite.

La nuova “hit parade” degli ingredienti alimentari benefici più trendy, elaborata in base ai dati di vendita del 2018, comprende i 24 “fenomeni” più rilevanti dell’anno: dalla canapa alla spirulina, dal mirtillo al farro, dall’avocado allo zucchero di canna.

La numero uno per numero di prodotti e incidenza sulle vendite totali è la mandorla: viene segnalata sull’1,4% dei prodotti e registra vendite in crescita del +7,7% su base annua. In Italia la mandorla piace decisamente in tutte le declinazioni: come frutto, come latte e anche come ingrediente sempre più usato in gelati e snack dolci.

