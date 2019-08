Diciamo sì al governo verde Pd-Cinque Stelle: è un’occasione che non si ripresenterà

Percorsi difficilmente conciliabili come lascia intravedere il voto sull'alta velocità, ma che se proseguono ognuno per proprio conto rischiano di finire in un vicolo cieco. Uno che trasforma l’ambiente in un affare da radical chic che alimenta disuguaglianze e scatena reazioni contrarie stile gilet gialli. L'altro che rischia di essere derubricato a fenomeno protestatario escludendo qualsiasi forma di dialogo sociale. In entrambi i casi con un unico vincitore: chi si appella al popolo contro le élites e reclama un governo con pieni poteri per decidere in solitudine. E un unico perdente: il contesto ambientale e sociale nel quale viviamo e, con esso, le generazioni prossime venture. Per questo chi oggi fosse chiamato a lavorare su questa proposta di governo così scabrosa nella composizione dell’alleanza dovrebbe considerare anche lo stakeholder che non c’è: i giovani e le loro aspirazioni di partecipazione politica e mobilità sociale, confidando magari in un “effetto Greta” più consistente rispetto a quanto si è fin qui visto nel nostro paese. Forse è troppo, ma se è vero, come pare, che in questo ferragosto la politica italiana non andrà in vacanza, allora ci si potrebbe provare.