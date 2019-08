Perché un governo progressista e verde deve nascere adesso (prima che sia troppo tardi)

Caro Direttore,

Le scrivo rivolgendomi in particolare agli elettori e attivisti del M5S, PD e LEU/SI. Lo faccio in totale spirito di umiltà, come persona consapevole della genesi del movimento politico di maggioranza relativa in Parlamento, come attivista impegnato nel sociale e come ricercatore precario, ma soprattutto preoccupato sia dalla situazione particolare del mio Paese, sia dal contesto delle sfide sistemiche e globali che abbiamo davanti.

Mi riferisco in particolare a due fenomeni dirimenti che vorrei brevemente analizzare: la scollatura, sempre più marcata, tra centro e periferia (e la sua concettualizzazione nella forma di conflitto tra classi) e il cambiamento climatico.

Il primo dei due fenomeni ha esacerbato, nel corso degli ultimi anni, con la complicità più o meno diretta di una fetta trasversale della politica istituzionale, l’odio dei penultimi verso gli ultimi e ha atrofizzato i meccanismi empatici del nostro vivere civile: sempre più persone, infatti, difficilmente percepiscono la sofferenza dell’”altro”, sia esso una persona migrante, un precario o una donna vittima di violenze sessuali. Questa percezione è uno dei fondamenti trascendentali (alcuni la legano al cristianesimo, a me piace pensare che ci sia di mezzo la grecità e tutto il suo set valoriale) dell’azione legislativa e della strutturazione della società e, quindi, il suo venir meno, ha ricadute dirette sul clima politico e istituzionale del Paese. Cresce a macchia d’olio il livore e il sospetto verso il terzo settore, le associazioni di volontariato, le dinamiche costituzionali e addirittura verso l’applicazione della pena, lì dove si invocano con facilità tanto la pena di morte quanto i condoni edilizi. È l’immagine di una società nuclearizzata dalle politiche neoliberal degli ultimi decenni e, forse fatalmente, lacerata dall’assenza di una visione collettiva che possa indicare almeno una direzione nel mare tempestoso di questi tempi di transizione.

Il secondo fenomeno non le sfuggirà certamente. Seguo con interessa la sua rubrica settimanale dedicata all’ecologia e al cambiamento climatico. Le ricerche non lasciano dubbi: l’impatto della società, industriale prima e dei consumi poi, ha alterato in maniera profonda alcuni gangli fondamentali della biosfera, mettendo a repentaglio la vita di migliaia di specie viventi e di centinaia di milioni di esseri umani. E tutti i modelli concordano sul fatto che di spazio di manovra ne abbiamo davvero poco, pochi anni, forse una decina, prima di raggiungere il punto di non ritorno. Le conseguenze sulla nostra società di una impennata della crisi ecologica sono a dir poco apocalittiche. Interee aree agricole rischiano la desertificazione, la quale innescherà inevitabilmente problemi sulle scorte alimentari. L’innalzamento del livello del mare mette a rischio un numero consistente di città sulla costa (basti pensare a Venezia) e l’aumento delle temperature e della fame nella aree sub-sahariane produrrà (cosa che sta già avvenendo) un aumento vertiginoso delle migrazioni.