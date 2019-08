L’ultima lezione di Nadia Toffa: siamo un Paese ossessionato dalla salute

Si continua però a fare una grande confusione tra le difficoltà terapeutiche ingenerate dalla depressione derivante dalla malattia e la possibilità di guarigione che prescinde dalla volontà del malato. E non stupisce, in un Paese come il nostro dove nella civilissima Milano, patria dell’illuminismo italiano, che – soltanto tra gennaio e giugno 2019 – gli ospedali italiani abbiano registrato 271.188 accessi impropri: 72.092 (24,6%) in codice bianco, altri 199.096 (68%) in codice verde. Oltre 270mila persone che nella migliore delle ipotesi hanno creato file nelle sale d’attesa e stress ai medici il cui compito dovrebbe essere quello di intervenire quando necessario. Un popolo che corre al pronto soccorso per un dito sbucciato non fatica a dire sciocchezze del tipo “mi curo con la forza del pensiero”. Come dire: “Quando c’è l’amore c’è tutto”, “no, chell' è 'a salute!” correggeva Massimo Troisi in Ricomincio da tre.

È fin troppo evidente che gli italiani sono preda dell’ossessione della salute e non occorre attendere le statistiche sugli accessi ai pronto soccorso e i dati sulle vendite di farmaci omeopatici per capire che tale frenesia è da tempo fuori controllo. Ossessione, peraltro, alla quale hanno contribuito anche trasmissioni come Le Iene, che con la sua campagna mediatica rese credibile il metodo Stamina agli occhi di numerosi biologi e genetisti, contribuendo a far approvare dal Parlamento la vergognosa sperimentazione promossa da Davide Vannoni (pagata con i soldi pubblici).