Pirati al potere: così il Sindaco di Praga ha mandato a monte l’accordo tra Cina e Repubblica Ceca

La sveglia per i cinesi sta suonando in Centro Europa: prima o poi suonerà anche a Roma? La Cina aveva stretto accordi con il Presidente Ceco Zeman con annunci in pompa magna di grandi investimenti e addirittura con l’invio di un panda allo zoo di Praga. In cambio aveva chiesto compromessi morali, come evitare di menzionare Taiwan e il Tibet. Il problema è che poi a Praga hanno vinto i Pirati (il partito, non la filibusta), molto legati a queste cause, e il nuovo sindaco si è accorto che gli investimenti non erano mai stati fatti. Capiamoci: lo sapevano tutti e pure noi l’avevamo scritto, ma adesso esiste una voce ufficiale e autorevole che lo certifica. In pratica Zdeněk Hřib, il sindaco di Praga, ha dichiarato che le clausole dell’accordo che parlano di “rispetto della One-China policy e riconoscimento di Taiwan come territorio cinese” vanno riviste. E i cinesi non l’hanno presa bene: hanno anche cancellato una tournée della Filarmonica di Praga che era già arrivata a Pechino. Il problema è che la Cina, abituata a un’orchestra politica che suona tutta dallo stesso spartito, non riesce a capacitarsi che l’amministrazione della capitale abbia idee diverse dal Presidente. E che se il Governo, pur diverso da chi occupa il Castello, sede della Presidenza della Repubblica, può aver problemi ad annunciare che il re è nudo, il sindaco ne ha molti di meno.

Questa storia ci insegna, o almeno ribadisce, alcune cose. La prima che la Cina, almeno finora, ha promesso parecchio e mantenuto poco. Pechino tende proprio per questo a siglare accordi con chi è molto più piccolo, perché pensa di mantenere il coltello dalla parte del manico. Il governo italiano è quindi avvertito: il protocollo d’intesa con i cinesi non è stata una buona idea. Molto meglio sarebbe stato parlare con Pechino a livello europeo. Ma non pare che Roma, al momento, ci senta molto bene dall’orecchio della logica, e soprattutto che l’attuale governo abbia idea di come si porti avanti la politica estera, visti i numerosi flop e i successi assenti.