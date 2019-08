Imen Boulahrajane, l’influencer che ti spiega l’economia

Imen Boulahrajane, sui social meglio nota come Imen Jane, è la nuova stella di Instagram grazie ai suoi quasi 40mila follower. A distinguerla dalle altre influencer è la passione per l’economia politica e per i temi di attualità più caldi. Si definisce come “un’economista che non sa risparmiare” e ha l’obiettivo di diffondere e spiegare in maniera “semplice ma non semplicistica” le vicende dell’odierna politica nazionale, europea e mondiale oltre ai concetti economici basilari.

Il suo target sono principalmente i giovani, i millennials e la generazione z che come lei, hanno sete di informazioni sul mondo che li circonda ma che vorrebbero reperire sui canali “non tradizionali”. «Sono sempre stata attenta ai temi di attualità. In particolare, all’età di sette anni, quando c’è stato il crollo delle torri gemelle, visto le mie origini marocchine da parte di padre mi son sentita in dovere di informarmi e da lì l’informazione è diventata il mio pane quotidiano».

