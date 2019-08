Capire le parole per modificare le cose: dalla politica alla sanità è arrivato il boom dell’analisi semantica

Ma l’analisi semantica non è solo uno strumento per trovare la risorsa ideale da inserire nell’organigramma. «Sono diverse le declinazioni di questa pratica. Grazie alla flessibilità nella definizione delle domande da porre e delle informazioni da richiedere, infatti, i campi di applicazione possono variare dai programmi di open innovation al crowdfunding, passando per l’analisi dei testi social alle cartelle mediche nei poli ospedalieri», spiega Enrico Ariotti.

Non è un caso, quindi, che siano diverse le soluzioni già utilizzate. In campo medico, per esempio, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena è stata premiata dal PoliMi per il progetto di Analisi Semantica Referti Ambulatoriali per la Codifica delle Prestazioni (ASRACoP), che prevede la creazione di un software per analizzare i referti ambulatoriali e supportare il medico nella codifica delle prestazioni prescritte.

Per quanto riguarda il settore editoriale, la multinazionale ADmantX ha lanciato sul mercato Home Page Intelligent che consente di incrementare le entrate pubblicitarie rendendo la home page più accessibile agli inserzionisti e migliorando la profilazione dei propri lettori.

Dal punto di vista storico-scientifico, lo studio “UN Global Pulse” delle Nazioni Uniteha impiegato un software di machine learning e l’archivio dei testi dei discorsi pronunciati davanti all’Assemblea nel periodo 1970-2015 per capire se una macchina potesse sostituire una persona su specifici argomenti. Il risultato? Nel 90% dei casi i testi generati sono risultati paragonabili a quelli redatti dall’uomo.

In tema di servizi al cittadino, l’analisi semantica è stata utilizzata da Regione Emilia-Romagna e Lepida (house organ della Regione) per agevolare la comunicazione con la PA concentrandosi su tre filoni: sviluppo di strumenti di assistenza e supporto ai cittadini nell’utilizzo dei servizi (come ad esempio i chatbot), miglioramento del servizio di presentazione delle istanze da parte delle imprese e riduzione dei tempi di istruttoria, miglioramento della gestione documentale attraverso funzioni di categorizzazione e ottimizzazione.

