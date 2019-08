Simenon non sa scrivere di viaggi; se cercate un paesaggista della parola, leggete piuttosto Piero Chiara

La carota. Il genere ‘letteratura di viaggio’ gode di buona salute e di ottima stampa: il lettore ‘turistico’, così, legge qualcosa che ritiene utile a indorare l’ozio, per altro narrativamente decente. Enrico Brizzi, per dire – un poligrafo, quasi come Simenon… – già autore dell’unico romanzo per cui è noto, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, si è rifatto una identità letteraria scrivendo libri ‘di viaggio’ che sono pure di successo. L’ultimo libro, Il diavolo in Terrasanta, appena edito da Mondadori, racconta, appunto, un “Viaggio per terra e per mare da Roma a Gerusalemme”, ampliando quello stampato dieci anni fa da Ediciclo, La Via di Gerusalemme.

Brizzi ha fatto anche il fatidico Cammino di Santiago, descritto in Il sogno del drago (Ponte alle Grazie, 2017), ma sulla stessa via vi segnalo il romanzo in viaggio – con visione e rivelazione – di Elio Paoloni, Abbronzati a sinistra (Melville Edizioni, 2019), corrosivo, cinico, compassionevole, bello. Restando nel ring dei ‘matusa’ della letteratura, dei titani del Novecento, mi tocca dire – mai l’avrei pensato – che Piero Chiara è meglio di Simenon. Partecipando allo stesso genere – articoli giornalistici – Chiara risulta più acuto, aderente a ciò che osserva (“Chiara amava viaggiare e viaggiò molto”, scrive Federico Roncoroni in introduzione), risalta chiaro il talento del paesaggista. Così, questa raccolta di articoli In viaggio, suddivisi per aree geografiche – Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Cecoslovacchia, Italia –, spesso brevi come uno scorcio fiammingo (“Cannobio splende in silenzio nelle sue pietre grigie e vive, nei suoi tetti di coppi, nelle sue vie tortuose dai portoni con gli stipiti di granito o di serizzo”: dov’è Cannobio non ve lo dico, andateci, vale il viaggio), è decisamente necessaria al viaggiatore anomalo, al vagabondo del bello e dell’ignoto, all’Achab bibliomane.