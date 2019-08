Perché il Tar ha sospeso (a ragione) il divieto di entrata di Salvini alla Open Arms

L’ennesimo decreto di divieto di entrata nelle acque territoriali, emanato dal ministro dell’Interno contro una nave con migranti a bordo, è giunto dinanzi a un tribunale, ed è solo il primo atto. La Open Arms aveva presentato un ricorso d'urgenza al Tar del Lazio per poter sbarcare le persone che trasportava, dato il loro stato di fragilità. Il presidente della sezione Prima Ter, Leonardo Passanisi, in via di urgenza, il 14 agosto scorso ha sospeso l’efficacia del «provvedimento reso dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’1 agosto 2019» di «divieto di ingresso, transito e sosta della nave Open Arms “nel mare territoriale nazionale”». La decisione del Tar aggiunge così un nuovo tassello al puzzle delle recenti pronunce giurisdizionali in tema di immigrazione. Anch’essa è volta, come decisioni precedenti, a far valere i principi dello stato di diritto e la prevalenza delle regole di rango superiore sul soccorso in mare – per le convenzioni internazionali salvare naufraghi è «adempimento di un dovere» - rispetto alla legge ordinaria e a provvedimenti amministrativi tesi al controllo dei confini. Di seguito, si proverà a spiegare come, nel caso deciso dal TAR, abbiano operato i meccanismi del decreto Sicurezza bis esposti su queste pagine fino alla sua conversione in legge.

Si era scritto sin dall’inizio che il decreto-legge conferiva al ministro dell’Interno uno strumento pericoloso, una prova di quei “pieni poteri” invocati di recente da Salvini: la chiusura delle acque territoriali, nel presupposto che qualunque imbarcazione trasporti stranieri irregolari commetta il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inutile sostenere che i divieti finora disposti da Salvini siano stati fondati sulle sue preventive valutazioni circa la sussistenza del reato suddetto o la necessità di un effettivo salvataggio. I casi concreti – nessuno escluso - hanno finora dimostrato l’assoluta sistematicità di Salvini nel chiudere le acque territoriali, in base all’automatismo della più volte spiegata presunzione di colpevolezza: ogni nave che abbia a bordo stranieri senza permesso di soggiorno (qualunque ne sia il motivo) sarebbe in combutta con i trafficanti, quindi il suo passaggio sarebbe “non inoffensivo”, per la violazione delle leggi sull’immigrazione, e pertanto va sempre bloccato.