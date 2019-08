L’ultimo capolavoro di Salvini: adesso ha resuscitato pure Berlusconi

A Palazzo Madama si contano quasi venti senatori azzurri in consulta permanente coi renziani per la possibilità di un governo di scopo e movimenti analoghi si registrano anche a Montecitorio. Per ora Berlusconi fa dichiarare ai suoi fedelissimi – Mulè, Giacomoni, Gelmini - che Forza Italia non appoggerà un governo giallorosso e che l’obiettivo sono le elezioni e una riedizione del centrodestra per vincerle. Tuttavia la diffidenza verso Salvini è molto alta e certo l’incontro di mercoledì tra il leader leghista e lo scissionista Toti ha intensificato i sospetti del Cavaliere a cui in questi giorni, rivitalizzato dalla crisi, è tornato a sussurrare consigli Gianni Letta, l’ispiratore del vecchio patto del Nazareno e ostile, insieme a un pezzo di Forza Italia, al capo leghista.

Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo azzurro alla Camera, esprime pubblicamente quello che in molti pensano e non dicono nel partito: che il centrodestra non esiste più, che quello che propone Salvini è una coalizione di destra che cannibalizzerebbe il centro e che occorre “un governo di solidarietà nazionale” con la presenza del centro popolare per compensare lo slittamento a sinistra di un governo giallorosso. La confusione è grande sotto il cielo, ma è certo che le cose cambiano in fretta. Poco meno di due settimane fa Forza Italia consumava la sua crisi interna più drammatica con la scissione del governatore ligure Giovanni Toti e con la dura polemica di Mara Carfagna, delusa dall’interruzione del processo di rinnovamento azzurro. Berlusconi restava leader assoluto ma d’un partito in dissolvenza: il re d’una Fortezza Bastiani nel deserto dei Tartari da cui in molti pensavano di evadere.

Poi con la crisi e la sua parlamentarizzazione, avendo mantenuto il controllo ferreo del partito, Berlusconi è tornato ad essere l’unico interlocutore possibile di un Salvini dimidiato che oggi spera e spinge per la soluzione elettorale ma che, più realisticamente, teme i tempi lunghi della crisi e soprattutto un governo di legislatura che lo chiuda in una parentesi. Non è più tempo per presunzioni di autosufficienza: a Salvini oggi serve Berlusconi per spingere verso elezioni, per fermare i molti che in Forza Italia resusciterebbero volentieri il patto del Nazareno, ed eventualmente per un’alleanza elettorale che gli garantisca la maggioranza in caso di elezioni politiche.

E così la formula del passato è tornata attuale come i riti parlamentari della prima repubblica. A dimostrazione che il vecchio schema politico bipolare che l’asse populista Salvini-Di Maio doveva spazzar via è rimasto il terreno di caduta del nuovo che non è avanzato ma che in una specie di demolizione controllata è imploso su se stesso. È da giorni che le diplomazie di Forza Italia e Lega sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i termini di una nuova alleanza.