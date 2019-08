Ti amo, ricominciamo: ecco perché Salvini sta veramente provando a tornare coi Cinque Stelle

Forse ha ragione Bobo Maroni, che il Capitano lo conosce bene, a metterci in guardia: «Mi giocherei una tripla - ha detto sugli esiti possibili della crisi di governo - non escludo sorprese da Salvini». Non ha detto retromarcia, non ha parlato del ritiro della sfiducia al governo guidato da Giuseppe Conte, non ha nominato un rimpasto, magari tagliando la testa di un paio di ministri sgraditi come Elisabetta Trenta o Danilo Toninelli, che giusto ieri non hanno firmato la chiusura dei porti italiani alla nave della Ong Open Arms con 147 migranti a bordo.

Niente di tutto questo, ma è di tutto questo che si comincia a sussurrare, nei palazzi della politica o nei loro succedanei estivi. Di Salvini che afferma di non aver mai detto di voler staccare la spina al governo Conte. Di Salvini che dice che il suo telefono è sempre acceso. Di Salvini che risponde “vedremo” a chi gli chiede se l’alleanza col Movimento Cinque Stelle è finita davvero. E di Di Maio che, per ora, respinge al mittente le avances dell’(ex?) alleato. Di Di Battista che non chiude alla Lega ma chiede altri interlocutori. Di sondaggi tra gli elettori del Movimento, come quello pubblicato dal Fatto Quotidiano, secondo cui l’alleanza giallorossa sarebbe più gradita, rispetto a un ritorno tra le braccia del Capitano.