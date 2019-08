Le hit mondiali più belle di sempre? Le ha scoperte da Alan Lomax

Uno dei giganti della musicologia americana, etnologo fin da fanciullo (quando seguiva il padre nelle regioni del Sud degli Usa, armato di registratore per individuare le origini della musica nera), musicista e produttore musicale: Alan Lomax, noto per le sue ricerche condotte in Europa, tra cui le indagini nell’Italia del dopoguerra a caccia delle musiche folk della penisola, fu una delle persone più importanti nel delineare il panorama di ciò che tutti ascoltano adesso.

I suoi studi sulla musica nera, e quindi sul blues, influiranno nella produzione jazz americana e imporranno uno stile. Ma la sua ricerca, spasmodica e orientata, mirava a rispondere a una domanda sola: esiste una struttura e una tassonomia universale per la musica popolare? E se sì, come è fatta? E si può capire quale sia la musica più antica?

Tutte domande cui non ha trovato risposte definitive e che, per la metodologia di base, vengono anche ormai considerate obsolete dagli etnomusicologi di oggi.

Ma la sua eredità vive ancora, in almeno due ambiti: nel suo archivio, circa 400 ore di filmati registrati tra gi anni ’70 e ’80, conservati e accessibili a tutti su Youtube in questo canale; e in alcune canzoni oscure che aveva scoperto, registrato e che poi sono state riprese da grandi artisti della musica leggera che le hanno fatte diventare hit globali.

Per esempio House of the Rising Sun, il cui arrangiamento più famoso è quello dei The Animals, del 1964. Forse in origine una ballata inglese del Seicento con testo risalente al XIX secolo, scritto da una coppia di abitanti del Kentucky: