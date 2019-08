Birrifici agricoli: i cinque nomi che cambieranno il futuro della birra italiana

Giovanni Toffoli - Malteria Agroalimentare Sud

La Basilicata detiene un primato: da ben prima che diventasse di moda, a Melfi, nel cuore del distretto industriale noto per l’automotive e la presenza di altri grandi marchi, Agroalimentare Sud punta su tracciabilità e filiera a basso chilometraggio, contratti di coltivazione sostenibili e favorevoli sia per l’impresa che per le aziende agricole. Nata nel 1982, l’Agroalimentare Sud fornisce i grandi gruppi (e non solo) di birre imponendo tracciabilità e filiera corta. Nello stabilimento di San Nicola di Melfi l’orzo viene trasformato in malto da birra, apprezzato dalle multinazionali della birra del calibro di Heineken (una delle “regionali” della Moretti, la “Lucana” appunto, è prodotta con malto 100% autoctono), Carlsberg e Peroni. A Melfi, inoltre, sono coltivati a orzo anche i 130 ettari che conferiscono a Baladin: in una delle birre (la Nazionale) del marchio cult, campione assoluto e antesignano delle artigianali con export in tutto il mondo, sono al 100% lucani il malto pils e l’orzo (qualità distico) utilizzati.

Nella filosofia di Agroalimentare Sud il brand planetario sta accanto al piccolo produttore di nicchia e attento alla cosiddetta “filiera corta”. Lo stabilimento lucano trasforma esclusivamente l'orzo prodotto da oltre 2000 aziende agricole centro-meridionali con le quali l'Agroalimentare Sud ha realizzato forme di integrazione verticale di filiera attraverso la stipula di "contratti di coltivazione" che offrono vantaggi reciproci a entrambe le parti.