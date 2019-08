Il pasticciaccio di Salvini: ha resuscitato i suoi peggiori nemici, e ora li ha tutti contro

I leader, oggi, non sono più eterni. Salvini lo sa, per questo ha deciso di capitalizzare questo consenso, di non rischiare l’effetto-meteora, e di tornare quindi al voto, facendo cadere un governo complessivamente apprezzato dai cittadini. È stato un errore strategico enorme, e il Vicepresidente ne sta ora pagando le conseguenze.

Non sappiamo se la retromarcia delle ultime ore da parte del Capitano porterà a un nuovo governo Lega-5 Stelle, magari con Di Maio premier, come dicono alcuni rumors delle ultime ore. Ciò che è certo, è che Salvini è rimasto impigliato nella propria ragnatela. Pensava di tornare subito al voto, per uscirne premier. Si è ritrovato invece, in pochi giorni, relegato in una prospettiva di leader dell’opposizione, con 5 Stelle e Pd pronti a discutere di un governo di legislatura. Uno scenario preoccupante per un partito che si è nutrito in primis dei messaggi forti collegati alle azioni di Salvini come Ministro dell’Interno.

In questi pochi giorni, il Vicepremier ha resuscitato Di Maio, che ha ora il pallino della trattativa in mano; ha resuscitato Renzi, tornato a dettare la linea del dibattito politico; si è esposto ai duri attacchi di Conte, che rimane il politico italiano più apprezzato; ha rimesso al centro Pd e 5 Stelle, tornati ad essere il perno di ogni scenario futuro.