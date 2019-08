Trump compra la Groenlandia? È iniziata la guerra dell’Artico

Il problema per Trump è che manca un trattato internazionale per regolare l’uso delle risorse nel mar glaciale Artico. Secondo l’Ispi che cita i dati dello Us Geological Survey parliamo di un’area geografica che vale almeno 20 trilioni di dollari e contiene un terzo di tutte le risorse naturali e il 40% delle riserve globali di idrocarburi. Per non parlare del 10% del petrolio e il 25% del gas naturale mondiale. A oggi esiste solo il Consiglio Artico, un forum internazionale senza potere decisionale, di cui la Cina fa parte come osservatore esterno dal 2013. Proprio a maggio c’è stata l’ultima riunione a Rovaniemi, in Finlandia dove il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito «aggressivo» l’approccio del governo russo nell'Artico e poi ha ammesso che Washington sta seguendo attentamente le azioni della Cina.

La paura di Washington non è solo economica, ma anche militare. Finora il passaggio a Nord-Ovest è stata un muro naturale per proteggere Stati Uniti e Canada da possibili sottomarini sovietici durante la Guerra Fredda e per ora è l’unico a non essersi ancora sciolto in inverno. La Nato al momento controlla la base di Thule, una postazione strategica dvoe è presente una difesa antimissile contro una possibile minaccia russa. Che sia un bluff o meno quello di Trump, la natura ha già in serbo uno scherzo più letale per le potenze che si contenderanno il Mar Glaciale Artico. Perché se non faremo niente contro il cambiamento climatico chiunque vincerà la guerra delle rotte commerciali potrà sfruttarle solo per poco tempo. Invece di occuparsi della corsa all’ultima risorsa mineraria disponibile o all’avamposto strategico da controllare, forse sarebbe meglio preoccuparsi dell’innalzamento del livello degli oceani.