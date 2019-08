Europeo, pratico, e non populista. Ecco l’unica strada per l’ambientalismo (se ci tenete al pianeta)

Caro direttore,

Abbiamo letto con attenzione la sua proposta di un governo con una piattaforma programmatica ambientalista e ne cogliamo l’urgenza e la necessità. Siamo però scettici sulla possibilità che questa svolta ambientalista per il governo dell’Italia (necessaria, anzi urgente) possa davvero affermarsi in un contesto in cui la precondizione per far partire un nuovo governo sarebbe - da parte del M5S e di Di Maio - il “taglio delle poltrone”. Anche peggio se si guarda l’approccio anti-scientifico e anti-tecnologico avuto dal M5S rispetto ai temi ambientali. In fondo, tra taglio delle poltrone e sindrome del No a tutto c’è un legame profondo: la sfiducia tanto nelle istituzioni della politica che nella scienza, intesa come istituzione di fondo del progresso umano.

D’altro canto, mentre i grillini strizzano l’occhio ai movimenti del No a tutto, gli altri principali partiti del Parlamento italiano invocano generiche agende “green”, poco dettagliate, prive di contenuti specifici e riferite a un ecologismo tradizionale inteso più come freno che come incentivo allo sviluppo. Chiunque abbia una visione ambientalista contemporanea, invece, sa che è urgente occuparci del concreto prima che dell’ideale e che per farlo non si può che affidarsi alla tecnologia e a un approccio liberale al tema dell’ambiente, non a uno conservazionista.

È esattamente questo atteggiamento che rompe l’equazione “ecologismo uguale sinistra” e che deve portare gli ecologisti nostrani a guardare e a costruire al centro dello spettro politico, soprattutto per sfatare le paure di chi, da un lato, crede che la riconversione ecologica affligga le classi più deboli e, dall’altro, ritiene che l’ambiente sia un costo per lo sviluppo. L’ambientalismo contemporaneo non può che essere parte di un’agenda industriale ed economica trasversale, che coniughi gli incentivi allo sviluppo di nuove competenze e tecnologie, anche nei settori tradizionali, con la tutela dell’ambiente.