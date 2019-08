Ermete Realacci: “Pd-Cinque Stelle? È la grande occasione per fare un governo verde (non solo a chiacchiere)”

«Salvini distrugge l’identità positiva dell’Italia, un’identità comunitaria, accogliente, innovativa, rispettosa dell’ambiente. Se un nuovo governo serve a questo, molto bene. Se è l’ennesimo esperimento tecnocratico, tanti cari auguri. Non credo preluda a un futuro migliore». Un governo ambientalista è il sogno della vita di Ermete Realacci, presidente e fondatore di Fondazione Symbola, e prima ancora di Legambiente, storico esponente dell’ala verde del Partito Democratico. Oggi però quel sogno è diventato una necessità: perché, dice Realacci, altre strade non ce ne sono, se si vuole trovare un’alternativa al governo gialloverde dominato e abbattuto da Matteo Salvini. Ma allo stesso tempo, dubita del fatto che vi sia una coscienza realmente ambientalista, sia tra i Cinque Stelle sia tra gli stessi democratici: «Gli esponenti del Pd parlano sempre d’altro: il clima non è mai un argomento di visione per i miei compagni di partito», attacca.

Realacci, partiamo dal totocrisi. Come va a finire?

Io penso che l’ipotesi del voto subito sia tramontata definitivamente. Che Matteo Salvini, trascinato dal testosterone, abbia sbagliato tutto. E credo proprio che la saggezza di Mattarella nel gestire una crisi, che peraltro allo stato attuale nemmeno esiste, suffragherà questa mia ipotesi.

Quindi che succede? Governo d’emergenza e poi subito al voto?

Può essere. Detto questo, io non trovo per nulla convincente l’ipotesi di un governo che si limiti a evitare l'aumento Iva e guai finanziari al Paese. Non perché non siano cose importanti, per carità. Ma perché sarebbe un governo senza alcuna sfida comune in testa, che non mobilita nessuna energia. È la solita sospensione di sovranità per salvarci dai guai della politica. Francamente, possiamo fare di meglio.

Cosa?

Beh, abbiamo un Parlamento nella pienezza dei suoi poteri, eletto appena un anno fa. Che ha già espresso una coalizione diversa da quelle che si sono presentate alle urne. Una coalizione, quella tra Cinque Stelle e Lega, che non ha funzionato. Io credo che meriti essere esplorata l’ipotesi di una maggioranza che esprima un’idea diversa del Paese.

In cosa consiste questa idea diversa?

Per me il terreno più convincente si fonda sulla costruzione di un’economia più competitiva perché più a misura d’uomo, che si misura con la necessità di fronteggiare la crisi climatica. Un’economia che è già forte in Italia, ma che hanno bisogno di una politica che le sostenga e da una burocrazia che non la uccida. Pensiamo all’edilizia.

Pensiamoci…

Pochi ne hanno la percezione. Ma l’insieme di misure come il Sisma Bonus, l’Eco Bonus e il Bonus Verde hanno generato 28 miliardi di euro di investimenti privati e 420mila posti di lavoro, dati del Cresme alla mano. Il tutto nel settore che ha perso più posti di lavoro dall’inizio della crisi. È la dimostrazione che la green economy fa crescere, perché è roba nostra, è nel nostro dna. Delle imprese, però, non della politica. Noi abbiamo la compagnia elettrica più avanzata nel mondo, Enel, che si è impegnata entro il 2050 di azzerare le emissioni di Co2. E un governo che su questo tema non ha ancora detto, né fatto nulla.