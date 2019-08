Ecco qual è il segreto del buon risparmiatore

«È nei momenti di difficoltà che si fa la differenza. Quando le cose non vanno bene è il momento migliore per alimentare il nostro salvadanaio per avere benefici futuri più interessanti». Così il vice presidente di AcomeA Giordano Martinelli spiega la strategia migliore per gestire al meglio i propri risparmi e l'impatto che il comportamento del risparmiatore può avere sul proprio investimento.

Guarda il video in basso