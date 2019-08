Giovanni Maria Flick: “Porti chiusi? Salvini sbaglia: non salvare i migranti stravolge la Costituzione”

Dalle frizioni della crisi di governo, o di nervi che dir si voglia, un fattore è emerso predominante: il ruolo del Presidente della Repubblica. Il capo dello stato, inteso come istituzione erga omnes, arbitro politico e custode della Costituzione super partes. Costituzione che in questo ciclo di legislatura ha visto, volgarmente, prendere vita in nuove e distorte interpretazioni: schiave di registri politici e istanze elettorali. Il che, tuttavia, non ha offuscato minimamente - anzi, forse ne ha accentuato la necessità - l’attualità storica del certificato democratico per eccellenza. «Il passaggio successivo per demolire la Costituzione è stato quello di disapplicarla tout court. Da circa un anno continuiamo a sentir dire che secondo la Costituzione la sovranità appartiene al popolo e che quindi, conseguenza implicita, è logico il sovranismo. Non è così. Perché la carta costituzionale dice che la sovranità appartiene al popolo ma il popolo lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa», ha spiegato a Linkiesta Giovanni Maria Flick, affermato giurista, Ministro di grazia e giustizia del governo Prodi I, nonché presidente della Corte Costituzionale 2008-2009.

Scene agostane di quello che sembra già un divorzio che fu - con Salvini colto da un ritorno di fiamma e il resto dell’emiciclo troppo accaldato per pensare a strategie pungenti -, si legano con l’ennesimo caso della questione migranti. Con quel pugno duro dell’autorità, quello in grado di bloccare donne e bambini su di un barcone pena la perdita di like. Quel pugno duro che ricorda e fa rabbrividire. «Il legislatore è il Parlamento e solo in casi di ragioni di urgenza e necessità il governo può adottare dei provvedimenti provvisori aventi forza di legge. A tal proposito, non vedo alcuna ragione d’urgenza capace di giustificare nel 2018 e nel 2019 prima una stretta e poi un ulteriore giro di vita, un atto di forza, spiegabile solamente come un impedimento del salvataggio dei migranti in mare, rendendo molto più difficile l’intervento delle Ong».

Giovanni Maria Flick, il consumarsi dell’attuale crisi politica sta minando alcuni dei principi fondamentali della Costituzione?

Farei un passo indietro. Credo che ci sia da qualche tempo a questa parte un discorso sempre più accentuato di indebolimento della Costituzione. Nei primi trentacinque anni di vita la Carta costituzionale è stata combattuta, incontrando molte difficoltà nell’affermarsi. Varie istituzioni di garanzia sono entrate in vigore con molto ritardo: il Consiglio superiore della magistratura, la Corte Costituzionale.

Nei secondi trentacinque anni di vita, si è cominciato a dire “questa Costituzione è vecchia, ha molti problemi; cambiamola” e via dicendo. Oltre al fatto che ci sono altre costituzioni più vecchie che funzionano perfettamente ancora adesso (penso a quella degli Stati Uniti), che si debba adeguare sotto alcuni aspetti in quanto i tempi sono notevolmente cambiati da quelli in cui è stata emanata, è perfettamente comprensibile. Ma la necessità di buttarla nel cestino, questo proprio no.