Sveglia! L’Italia è sempre più sicura (anche se non piace ai professionisti della paura)

È una di quelle notizie che dovrebbero stare in prima pagina e invece sono passate quasi inosservate in quest’epoca di psicosi collettive e notizie intossicate, e tanto più in questa folle estate del ministro in spiaggia, e poi spiaggiato dalla crisi di governo. Il bello è che la notizia l’ha data lui, il ministro, il capitan Salvini, il profeta della giustizia fai da te e dell’insicurezza immanente, delle porte blindate e dei porti chiusi, dei “terroni” (prima) e dei “migranti” (oggi) più inclini a delinquere, secondo vulgata leghista. Secondo dati del Viminale (Viminale!) gli omicidi volontari continuano a diminuire, 307 nell’ultimo biennio, il 14 in meno del biennio precedente. In cifre assolute, sono diminuiti i delitti di origine criminale e mafiosa e risultano in numero largamente inferiore rispetto ai delitti commessi all’interno delle mura domestiche, in grandissima parte femminicidi. Le tragedie familiari, fra il 2018 e il 2019, pesano per circa 80 per cento del totale. Se si mette fra parentesi la sofferenza della cerchia affettiva delle vittime, è un dato di fatto che mafie e criminalità comune uccidono meno di mariti e fidanzati. E comunque anche gli omicidi in ambito familiare sono leggermente diminuiti, nonostante appaia il contrario.

Perché allora la narrazione corrente alimenta la percezione collettiva dell’insicurezza? Una narrazione rilevabile anche nei media. In Italia, lo spazio dedicato da giornali e tv alla cronaca nera è molto più ampio che in Francia e Germania. Non è solo propaganda politica interessata. Ci sono anche riflessi condizionati, automatismi, probabilmente nella speranza che una paginata di torbidi delitti del presente o addirittura del passato faccia vendere di più. Va detto, tuttavia, che altri dati, relativi a rapine, furti, violenze in genere, restano preoccupanti, anche se in leggera flessione. Le cifre assolute raccontano una realtà complessiva, d’insieme, ma se rovesciamo il binocolo si vede che la criminalità è concentrata in determinate aree, in periferie difficili, in quartieri invivibili, da cui sale forte un grido di dolore di ceti popolari, inascoltato e strumentalizzato da “conduttori” predicatori.