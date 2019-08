Ecco perché un governo Pd-M5S potrebbe rilanciare la lotta contro il cambiamento climatico

Lo scenario, tutto da costruire, di un governo di legislatura che possa governare fino al 2022 apre orizzonti nuovi per rilanciare il ruolo internazionale dell’Italia e uscire dall’isolamento. Voci importanti all’interno del PD, come Walter Veltroni, Graziano Delrio ed Ermete Realacci, hanno già evidenziato come la transizione ecologica può fare da colonna portante di un governo di legislatura a guida M5S-PD. Ma anche da volano per una leadership al femminile, guidata da chi in questi anni ha portato avanti in Parlamento questi temi, dalla deputata e capogruppo del PD in Commissione Ambiente, Chiara Braga, alla deputata di LeU, Rossella Muroni. L’azione per il clima può diventare così il collante politico di una nuova maggioranza, rilanciare l’economia e mettere in sicurezza territorio e infrastrutture di fronte agli impatti crescenti del cambiamento climatico. Ma occorre prestare molta attenzione a come questa transizione verrà realizzata perché non sarà una passeggiata. Ad esempio, le trasformazioni nei settori tradizionali dell’auto, dell’industria pesante e dell’energia avranno conseguenze importanti sui lavoratori che dipendono da essi. Occorrerà perciò un approccio di sistema e politiche di mitigazione degli effetti collaterali per garantire una transizione giusta. Fallire significherebbe spianare la strada agli attacchi della destra e di un pensiero economico che cavalca una falsa idea di sviluppo “del sì” che non rispetta i limiti ecologici dello sviluppo sostenibile.

Occorre inoltre un approccio nuovo alla fonte fossile regina in Italia – il gas fossile – che è il maggior responsabile di emissioni di CO2 clima-alteranti nel settore elettrico e del riscaldamento. Su questo sta lavorando bene il Senatore del M5S Gianni Girotto mentre il PD deve rivedere e aggiornare la sua posizione. La nuova realtà è che grazie alla disponibilità di tecnologie pulite, intelligenti e competitive siamo arrivati oggi alla fine del ponte che il gas offriva come “combustibile di transizione”. Le infrastrutture a gas esistenti sono infatti sufficienti a garantire la sicurezza del sistema e uscire dal carbone, a patto però di cambiare le regole di mercato, i permessi e aumentare gli investimenti in efficienza energetica, reti elettriche e tecnologie a zero emissioni. Oggi è principalmente una questione di volontà politica, non tecnica o economica.